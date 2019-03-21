Пражская «Спарта» вошла в десятку самых посещаемых хоккейных клубов Европы

Тимур Кашапов
21-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

ИИХФ опубликовала данные о посещаемости европейских клубов и лиг в сезоне-2018/19. Первое место занял чемпионат Швейцарии, второе – КХЛ, чешская Экстралига сохранила 5-е место. Средняя посещаемость матчей турнира в нынешнем сезоне составляет 5 тыс. 401 зрителя в среднем за игру.

На девятом месте в рейтинге самых посещаемых клубов Европы расположилась пражская «Спарта». В среднем на игры «красных» в сезоне-2018/19 приходило 9042 зрителей. Возглавил рейтинг «Берн», на матчах которого присутствовали в среднем 16,3 тыс. человек за игру.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 