Пражская прокуратура обвинила беларуса и чеха в участии в боях в Украине

Пражская прокуратура обвинила гражданина Беларуси с ПМЖ в Чехии в том, что он повторно принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов. По статье «Террористический акт» ему грозит тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет. Информацию обнародовал прокурор Марек Бодлак.

Подобная жалоба была подана также в отношении гражданина Чехии. Белорус воевал в Украние в 2014 и 2016 гг. Его дело рассмотрит Пражский городской суд. Суд над чехом будет проходить в г. Чешске-Будейовице.

Согласно сообщению чешского информагентства ЧТК, оба мужчины обвиняются в том, что совершали преступное деяние в составе организованной преступной группировки.