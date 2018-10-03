Пражская полиция разыскивает сбежавшую зеленую мамбу

Эва Туречкова
03-10-2018
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Пражская полиция по совместительству со специалистами из пражского зоопарка разыскивает смертельно ядовитую зеленую мамбу. Опасная змея сбежала из частного террариума в доме на улице В Борках 1, расположенном в столичном районе Глубочепы, нанеся при этом укус своей тридцатилетней хозяйке.

Яд зеленой мамбы содержит быстродействующие нейротоксины, которые приводят к некрозу тканей и системному параличу. Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными. По мнению специалистов, в связи с низкими температурами рептилия с наибольшей вероятностью не покинула здание.

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