Пражская полиция разоблачила группу иностранцев, которые в банкоматах Праги копировали данные карт

Катерина Айзпурвит
02-08-2019
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Полиция Праги сообщает о задержании организованной преступной группы, состоящей из иностранцев, которая занималась установкой на банкоматы в центре Праги скиммеров – оборудования, позволяющего копировать данные банковских карт.

Полиция, которая провела задержание мошенников после продолжительной слежки, охарактеризовала уровень их техники как «чрезвычайно высокий». Некоторые злоумышленники были задержаны непосредственно при установке и снятии скиммеров. Жертвами преступников могли оказаться, прежде всего, иностранные туристы, пользующиеся банкоматами в центре чешской столицы. Среди похищенных данных оказались карты США, Мексики и Новой Зеландии, которыми, однако, злоумышленники не успели воспользоваться.

Задержанным, которые отказываются сотрудничать со следствием, грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщается на официальном сайте полиции.

 
 
 
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