Пражская Национальная библиотека приобрела на аукционе редкую средневековую рукопись

Лорета Вашкова
11-06-2019
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Пражская Национальная библиотека стала обладателем редчайшей рукописи на пергаменте 1406 года – так называемого «Нотариального инструмента Мартина» (Notářský instrument Martina). Раритет размером 54 x 52 см был приобретен на аукционе за 18,2 миллиона крон (713,7 тыс. евро), первоначальный его владелец неизвестен.

Стартовая цена древней рукописи начиналась от 3 миллионов крон. По словам генерального директора Национальной библиотеки Праги Maртина Koцанды, намерения приобрести этот документ удалось сохранить в тайне до последней минуты.

Согласно мнению экспертов, данный нотариальный акт является свидетельством редкого юридического документа, который составлялся участниками конкретного спора, и после его разрешения в самом документе отпадала необходимость, поэтому он сохранялся лишь в очень редких случаях. Свое новое приобретение библиотека в скором времени выставит в пражском Клементинуме.

 
 
 
 
 
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