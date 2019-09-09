Пражская мэрия проголосовала за создание Музея памяти ХХ века, рассказывающего о тоталитарных режимах

Катерина Айзпурвит
09-09-2019
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В Праге появится Музей памяти ХХ века, рассказывающий о тоталитарных режимах, действовавших на территории Чехии в прошлом веке, их жертвах и сопротивлении. За создание подобного музея единогласно проголосовали члены городского совета столицы. Принятое решение еще должен утвердить муниципалитет на заседании 19 сентября.

В создании музея планирую принять участие в общей сложности 30 общественных объединений и общественных организаций, объединяющих бывших политзаключенных. В случае вынесения положительного решения в совет нового музея войдут историк и писатель Иржи Падевет, глава организации Post Bellum Микулаш Кроупа и историк Петр Блажек из Института изучения тоталитарных режимов.

 
 
 
 
 
 
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