Пражская коалиция планирует подписать договор в понедельник, 12 ноября

Катерина Айзпурвит
09-11-2018
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Представители пражской коалиции из партии «Пиратов», «Прага себе» (PS) и «Соединенных сил во имя Праги» (ТОР-09, «Старосты и независимые» и христианские демократы) подпишут в понедельник коалиционный договор и программный документ.

Об этом представители партий сообщили агентству ČTK. Коалиционные партии уже пришли к договоренности по поводу кандидатуры мэра Праги, которым станет лидер «пиратов» Зденек Гржиб. Также достигнут консенсус по составу совета и комитетов магистрата. В городском представительстве коалиция обладает большинством – 39 кресел из 65-ти. ANO и гражданские демократы (ODS) составят оппозицию.

 
 
 
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