Пражская факультетская больница - участница клинического исследования препарата, на который возлагаются большие надежды

Американская компания Gilead, работающая в области биофармацевтики, в сотрудничестве с чешскими медиками предложит схему, которая должна обеспечить лечение пациентов, заразившихся коронавирусом и находящихся в критической ситуации, посредством экспериментального препарата Ремдесивир. Об этом во вторник сообщил заместитель главврача Клиники анестезиологии при Всеобщей факультетской больнице в Праге (VFN) Maртин Балик.

По словам Балика, Чехия, возможно, будет располагать лишь несколькими десятками или сотнями ампул препарата, который может помочь справиться с заболеванием COVID-19, вызванным новым типом коронавируса. Лекарство привезли в больницу утром во вторник, чтобы сделать внутривенную инфузию мужчине, инфицированному коронавирусом, организм которого поддерживается ЭКМО.

Балик является лечащим врачом данного пациента. VFN стала участником клинического исследования экспериментального препарата.

«Мы на данный момент не знаем, способно ли это лекарство спасти жизнь, на что все мы надеемся ввиду того, каким образом препарат был представлен. Американская компания при участии наших специалистов, инфектологов и Минздрава должна выработать определенный механизм и предложить схему, исходя из которой лекарство попадет именно к тем, кто в нем больше всех нуждается», - дополнил замглавврача.