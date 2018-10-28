Празднование 100-летия основания независимого государства проходит по всей Чехии

Празднование 100-летия основания независимого государства проходит во многих городах Чехии. В г. Либерец в честь юбилея была торжественно посажена липа, являющаяся чешским национальным деревом.

В Лоунах был открыт новый памятник первому президенту Чехословакии Т. Г. Масарику. На пражском вокзале Дейвице посетители могут осмотреть копию вагона, в которых чехословацкие легионеры путешествовали по России в годы Гражданской войны. Экспозиция будет открыта до 18 ноября 2018 г. В Сенате ЧР прошел день открытых дверей, в ходе которого проводились экскурсии по Валленштейнскому дворцу – резиденции Верхней палаты парламента.

На Староместской площади звезды чешской поп-музыки на концерте, организованном «Чешским Радио», исполнили главные хиты ста лет Чехии и Чехословакии. Юбилейные торжества завершил фейерверк в Праге, начало которого было символически запланировано на 19 часов 18 минут. Выстрелы производились непосредственно с поверхности Влтавы. Фейерверк сопровождала музыка Бедржиха Сметаны, а также трансляция комментария на Олимпийских Играх в Нагано 1998 г., на которых Чехия завоевала «золото» в хоккее.