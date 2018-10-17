Празднование 100-летия Чехословакии завершится крупным фейерверком

Эва Туречкова
17-10-2018
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28 октября – в день празднования 100-й годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии – небо над Прагой озарит фейерверк. Первые залпы прозвучат символично в 19 часов 18 минут.

В течение дня на нескольких пражских сценах выступят чешские и словацкие музыкальные ансамбли. На Староместской площади состоится концерт «Величайшие хиты» при участии Гелены Вондрачковой, Карела Готта, Луцие Билой, Марты Кубишовой и др.

Днем ранее, в субботу, на Вацлавской площади пройдет видеомэппинг; световое шоу будет проецироваться на стены отреставрированного Национального театра.

На Европейском проспекте (Evropská třída) состоится показ военной техники.

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