Празднование 100-летия Чехословакии завершится крупным фейерверком

28 октября – в день празднования 100-й годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии – небо над Прагой озарит фейерверк. Первые залпы прозвучат символично в 19 часов 18 минут.

В течение дня на нескольких пражских сценах выступят чешские и словацкие музыкальные ансамбли. На Староместской площади состоится концерт «Величайшие хиты» при участии Гелены Вондрачковой, Карела Готта, Луцие Билой, Марты Кубишовой и др.

Днем ранее, в субботу, на Вацлавской площади пройдет видеомэппинг; световое шоу будет проецироваться на стены отреставрированного Национального театра.

На Европейском проспекте (Evropská třída) состоится показ военной техники.