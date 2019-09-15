Праздник сбора винограда в Зноймо привлек внимание 85 тыс. человек, многие приехали из-за рубежа

Лорета Вашкова
15-09-2019
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Свыше 85 тысяч человек побывали на трехдневном 37-ом Празднике сбора винограда в Зноймо, отсылающем к исторической национальной традиции.

Посетители прибыли не только из разных регионов Чехии и соседней Словакии, но также из Ирландии, Великобритании, Бельгии, Франции, Испании, Польши, Турции, Греции, Италии и Хорватии. Об этом от имени организаторов сообщил в пресс-релизе Kaрел Семотам из объединения Znojemskа Besedа.

Посетители смогли продегустировать вина, "бурчак" и блюда региональной кухни. В рамках сопроводительной программы проходили выступления ансамбля цимбалистов и капеллы духовых инструментов Mistříňanka, рыцарские турниры, концерты групп Mirai, Olympic, Jelen и популярных исполнителей.

 
 
 
 
 
 
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