Праздник молодого вина в Микулове посетило более 50 тыс. человек

Праздник молодого вина «Палавское винобрани» в г. Микулов с пятницы по воскресенье привлек около 51 000 человек, которые имели возможность продегустировать сотни сортов вин, а также «бурчак» – начавшее бродить молодое вино. На празднике, который отмечает 71-й сезон, выступили чешские исполнители и музыкальные коллективы.

Главным событием праздника стало традиционное шествие короля Вацлава IV в сопровождении королевы. Около 600 человек совершили традиционное восхождение на холм Святой Копечек.