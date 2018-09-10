Праздник молодого вина в Микулове посетило более 50 тыс. человек

Катерина Айзпурвит
10-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Праздник молодого вина «Палавское винобрани» в г. Микулов с пятницы по воскресенье привлек около 51 000 человек, которые имели возможность продегустировать сотни сортов вин, а также «бурчак» – начавшее бродить молодое вино. На празднике, который отмечает 71-й сезон, выступили чешские исполнители и музыкальные коллективы.

Главным событием праздника стало традиционное шествие короля Вацлава IV в сопровождении королевы. Около 600 человек совершили традиционное восхождение на холм Святой Копечек.

Статьи на ту же тему
Фото: ЧТК/Вацлав Шалек

«Винодел года»: условия созревания винограда на юге Моравии сравнимы с областью Бордо 40-х гг.

Белые, розовые, красные, игристые, ледяные, сладкие и сухие…. В конкурсе «Винодел года» в этом году приняли участие 543 образца из…
Фото: Gerd Altmann, Pixabay / CC0

Дешевый алкоголь – головная боль здравоохранения

Среднестатистический чех старше пятнадцати лет ежегодно приобретает спиртное в объемах, соответствующих 12 литрам чистого алкоголя.…
Поддельная сумка Louis Vuitton, фото: Таможенное управление Чешской Республики

Аппликация против фальсификации

В современном мире подделывают все – от стирального порошка и аспирина до сумок Louis Vuitton и автомобилей Range Rover, и натолкнуться…
Далее об этом
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 