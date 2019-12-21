Праздничный рождественский ужин обойдется чешским семьям в несколько тысяч крон

Семейное праздничное застолье на Рождество – традиция, которую соблюдают даже «железные атеисты». Каждый раз в приобретение необходимых для праздничных блюд ингредиентов, а также напитков, инвестируется по несколько тысяч крон. Расходы этого года у тех, кто отдает предпочтение традиционному карпу с картофельным салатом, останутся в прошлогодних рамках. Рыбу можно приобрести, как и сезоном раньше, о т 80 до 120 крон за килограмм (3-4,6 евро). Яйца, необходимые для салата, а также и панировки карпа, по сравнению с прошлым годом, подешевели на 18,2%.

Дороже ужин обойдется тем, кто предпочитает подавать на стол свиной шницель. Свинина подорожала за год на 40 крон за килограмм (1,5 евро). Выросли также цены бутылочного пива и некоторых видов фруктов.