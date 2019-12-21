Архив передач

Праздничный рождественский ужин обойдется чешским семьям в несколько тысяч крон

Антон Каймаков
21-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Семейное праздничное застолье на Рождество – традиция, которую соблюдают даже «железные атеисты». Каждый раз в приобретение необходимых для праздничных блюд ингредиентов, а также напитков, инвестируется по несколько тысяч крон. Расходы этого года у тех, кто отдает предпочтение традиционному карпу с картофельным салатом, останутся в прошлогодних рамках. Рыбу можно приобрести, как и сезоном раньше, о т 80 до 120 крон за килограмм (3-4,6 евро). Яйца, необходимые для салата, а также и панировки карпа, по сравнению с прошлым годом, подешевели на 18,2%.

Дороже ужин обойдется тем, кто предпочитает подавать на стол свиной шницель. Свинина подорожала за год на 40 крон за килограмм (1,5 евро). Выросли также цены бутылочного пива и некоторых видов фруктов.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 