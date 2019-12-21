Архив передач

Прах Карела Готта покоится на кладбище в пражских Малвазинках

Антон Каймаков
21-12-2019
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Семья чехословацкого и чешского эстрадного певца Карела Готта сообщила о месте последнего упокоения праха исполнителя, скончавшегося 1 октября 2019 года. Могила Карела Готта находится на кладбище пражского района Малвазинки. Вдова артиста Ивана Готтова поблагодарила всех его поклонников за проявления поддержки. Пресс-секретарь семьи исполнителя Анета Столзова сообщила СМИ, что над созданием концепции памятника на могиле Карела Готта его вдова сотрудничала с архитектором Иржи Дейлом и инженером Павлом Штунцом. На могиле Карела Готта возвышается стела из темного полированного камня с портретным изображением артиста под которым выбиты даты жизни. На правом верхнем углу стелы установлена маленькая золоченая фигурка птички.

Легендарный чехословацкий и чешский певец Карел Готт скончался от лейкемии в возрасте 80 лет.

 
 
 
 
 
 
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