Прах Карела Готта будет захоронен на пражском кладбище Мальвазинки

Вдова Карела Готта сообщила, что прах знаменитого певца будет захоронен на пражском кладбище Мальвазинки. Ивана Готтова подчеркнула, что место для могилы было выбрано с учетом желания самого артиста, который любил этот район и прожил там значительную часть жизни. Точное местонахождение могилы исполнителя станет известно позднее.

Карел Готт, которого называют легендой чешской эстрады, скончался 1 октября от острого лейкоза в возрасте 80 лет. Его смерть вызвала большой резонанс во всей Чехии. Проститься с исполнителем пришли десятки тысяч поклонников; в стране был объявлен национальный траур. Топографическая комиссия уже представила руководству Праги четыре места, которые можно назвать именем Карела Готта. Варианты также будут обсуждаться с семьей певца.