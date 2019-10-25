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Прах Карела Готта будет захоронен на пражском кладбище Мальвазинки

Катерина Айзпурвит
25-10-2019
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Вдова Карела Готта сообщила, что прах знаменитого певца будет захоронен на пражском кладбище Мальвазинки. Ивана Готтова подчеркнула, что место для могилы было выбрано с учетом желания самого артиста, который любил этот район и прожил там значительную часть жизни. Точное местонахождение могилы исполнителя станет известно позднее.

Карел Готт, которого называют легендой чешской эстрады, скончался 1 октября от острого лейкоза в возрасте 80 лет. Его смерть вызвала большой резонанс во всей Чехии. Проститься с исполнителем пришли десятки тысяч поклонников; в стране был объявлен национальный траур. Топографическая комиссия уже представила руководству Праги четыре места, которые можно назвать именем Карела Готта. Варианты также будут обсуждаться с семьей певца.

 
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