Правый экстремизм усилится, полагает глава Информационнoй службы безопасности Чехии

Кибернетические угрозы обществу, как полагает глава Информационнoй службы безопасности Чешской Республики (BIS) Михал Коуделка, будут далее нарастать и перейдут в категорию серьезных проблем. По его мнению, контрразведке в ближайшее будущее предстоит решать задачи, связанные прежде всего с экстремизмом правого толка.

Наряду с этим, по-прежнему следует учитывать риск терроризма, а также деятельность иностранных разведывательных служб, направленную против интересов Чехии. Об этом руководитель BIS сообщил 26 июля в интервью Чешскому информационному агентству ČTK по случаю 25–летия вступления в силу Закона о деятельности Информационнoй службы безопасности.