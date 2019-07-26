Правый экстремизм усилится, полагает глава Информационнoй службы безопасности Чехии

Лорета Вашкова
26-07-2019
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Кибернетические угрозы обществу, как полагает глава Информационнoй службы безопасности Чешской Республики (BIS) Михал Коуделка, будут далее нарастать и перейдут в категорию серьезных проблем. По его мнению, контрразведке в ближайшее будущее предстоит решать задачи, связанные прежде всего с экстремизмом правого толка.

Наряду с этим, по-прежнему следует учитывать риск терроризма, а также деятельность иностранных разведывательных служб, направленную против интересов Чехии. Об этом руководитель BIS сообщил 26 июля в интервью Чешскому информационному агентству ČTK по случаю 25–летия вступления в силу Закона о деятельности Информационнoй службы безопасности.

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