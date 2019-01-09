Правящие партии поддержали налогообложение компенсаций за церковное имущество

Правящее движение ANO и партия социал-демократов, являющаяся партнером по кабинету министров, поддержали идею коммунистов о введении налогообложения компенсаций за церковное имущество. Как и Коммунистическая партия Чехии и Моравии, они готовы ввести налог уже со следующего года. Это изменение позиции, так как еще во время заседания парламентского бюджетного комитета ANO и социал-демократы склонялись к отсрочке до 2021 года.

Напомним, что компартия оказывает действующему правительству меньшинства «тихую поддержку». Введение налогообложения компенсаций за церковное имущество является одним из условий сотрудничества с правящим тандемом.