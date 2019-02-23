Правящие партии не договорились о параметрах пенсионной реформы

Правящие субъекты Чешской Республики – движение ANO и партия социал-демократов не смогли завершить обсуждение реформирования пенсионной системы страны. Это вытекает из комментария министра труда Яна Малачова. Мнение существует только по поводу проблемы низких пенсий у женщин, более раннего выхода на заслуженный отдых представителей тяжелых профессий, по поводу доходов и пенсий овдовевших граждан.

Споры между партнерами касаются предлагаемого отделения общего пенсионного счета от государственной системы. С этим не согласны социал-демократы.