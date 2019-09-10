Правящая коалиция выделит дополнительные миллиарды на здравоохранение

Бюджет здравоохранения на будущий год дополнительно пополнится еще на несколько миллиардов крон, заявил после встречи представителей правящей коалиции глава Минздрава Адам Войтех. Точная сумма пока не разглашается.

Увеличения финансирования требуют социал-демократы. По их мнению, из-за нехватки средств продлеваются сроки проведения операций, больницам катастрофически не хватает персонала. Как ранее сообщил глава ČSSD Ян Гамачек, некоторые крупные региональные медицинские заведения находятся на гране своих возможностей.

Средства будут выделены из резервных фондов медицинских страховых компаний.