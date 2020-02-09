Православная церковь Чешских земель и Словакии канонизировала трех служителей церкви, казненных гестапо

Православная церковь Чешских земель и Словакии канонизировала трех служителей церкви, помогавших парашютистам - участникам чехословацкого Сопротивления после осуществленного ими в мае 1942 году покушения на заместителя протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха, в результате которого он скончался.

Священники Владимир Петршек, Вацлав Чикл и Ян Сонневенд спрятали Йозефа Габчика и Яна Кубиша, как и других участников диверсионной операции «Антропоид», целью которой была ликвидация нацистского протектора, в крипте православного храма свв. Кирилла и Мефодия в Праге.

18 июня немецкие войска провели штурм кафедрального собора, что завершилось гибелью всех парашютистов и казнью церковных служителей. Именно в этом храме на улице Ресслова в субботу, 8 февраля, были причислены к лику святых трое этих священников, проявивших незаурядное мужество и самоотверженность. Об этом в субботу сообщило «Чешское Телевидение». "Это были патриоты, доказавшие, что за произнесенными ими словами не стоит пустота. Они подкрепили их своими поступками", - указал в интервью "Чешскому телевидению" нынешний священник храма Вацлав Ежек.

Все трое являлись самыми важными помощниками Я. Кубиша, Й. Габчика и остальных пяти членов подпольной группы, предоставившими парашютистам последнее убежище и принимавшими активное участие в их снабжении продовольствием и всем необходимым.