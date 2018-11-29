Правоохранительным органам Чехии до сих пор не удалось связаться с Андреем Бабишем-младшим

Сотрудникам полиции, которые расследуют дело о предполагаемом похищении сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша-младшего, до сих пор не удалось с ним связаться. Об этом заявил сегодня, 29 ноября, пресс-секретарь Прокуратуры Праги Алеш Цимбала. «Я могу прокомментировать только попытку полиции установить прямой контакт с предполагаемым потерпевшим. Могу подтвердить, что по имеющейся информации, связаться с ним не удалось», - сказал Цимбала.

Ранее сегодня заместитель Полицейского президента Мартин Вондрашек, в свою очередь, заявил, что следователям удалось «произвести все действия, которые они планировали предпринять в данный период». Более подробную информацию Вондрашек сообщать отказался.

В октябре 2018 г. в ходе разговора, записанного чешскими журналистами в Женеве на скрытую камеру, сын премьера сообщил, что в 2017 г. был насильно вывезен в Крым с целью помешать ему в даче показаний по делу «Гнездо аиста», по которому он вместе с отцом проходит обвиняемым. Премьер отрицает это обвинение, утверждая, что его сын страдает шизофренией и на Крым он отправился добровольно.