Právo: муниципалитет Черношице-у-Праги выписал штраф премьер-министру Чехии

Согласно информации газеты Právo, которая ссылается на надежный источник, ознакомленный с решением, муниципалитет поселка Черношице-у-Праги выписал штраф премьер-министру Чехии Андрею Бабишу в размере 200 тысяч крон. Администрация поселка оштрафовала главу правительства в связи с подозрением в наличии конфликта интересов. Бабиш подозревается в том, что продолжает контролировать СМИ, входящие в состав холдинга Agrofert. Рассмотрением дела займется администрация Центрально-Чешского края.

Премьер-министр подал апелляцию на решение,которое вынес в административном порядке в январе муниципалитет поселка. А. Бабиш считает, что такие действия являются «попыткой выдавить его из политики».