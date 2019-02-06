Právo: муниципалитет Черношице-у-Праги выписал штраф премьер-министру Чехии

Лорета Вашкова
06-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно информации газеты Právo, которая ссылается на надежный источник, ознакомленный с решением, муниципалитет поселка Черношице-у-Праги выписал штраф премьер-министру Чехии Андрею Бабишу в размере 200 тысяч крон. Администрация поселка оштрафовала главу правительства в связи с подозрением в наличии конфликта интересов. Бабиш подозревается в том, что продолжает контролировать СМИ, входящие в состав холдинга Agrofert. Рассмотрением дела займется администрация Центрально-Чешского края.

Премьер-министр подал апелляцию на решение,которое вынес в административном порядке в январе муниципалитет поселка. А. Бабиш считает, что такие действия являются «попыткой выдавить его из политики».

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 