Правнучка президента Т.Г. Масарика станет членом жюри Mеждународного фестиваля документального кино

Членом жюри 22-го Mеждународного фестиваля документального кино Ji.hlava в городе Иглава станет правнучка первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика Шарлотта Котикова. Она будет оценивать фильмы в секции «Чешская радость». По словам директора фестиваля Maрека Говорки, Котикова приглашена в качестве члена жюри по той причине, что является экспертом в области истории искусства и знатоком современной художественной сцены.

Шестидневный фестиваль, в программу которого включены 327 картин, причем для ста из них это станет премьерным показом, начнется 25 октября.