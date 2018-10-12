Правнучка президента Т.Г. Масарика станет членом жюри Mеждународного фестиваля документального кино

Лорета Вашкова
12-10-2018
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Членом жюри 22-го Mеждународного фестиваля документального кино Ji.hlava в городе Иглава станет правнучка первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика Шарлотта Котикова. Она будет оценивать фильмы в секции «Чешская радость». По словам директора фестиваля Maрека Говорки, Котикова приглашена в качестве члена жюри по той причине, что является экспертом в области истории искусства и знатоком современной художественной сцены.

Шестидневный фестиваль, в программу которого включены 327 картин, причем для ста из них это станет премьерным показом, начнется 25 октября.

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