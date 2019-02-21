Правительству следует заключить договор с ČEZ о строительстве нового атомного блока, заявил премьер-министр Чехии

Для государства более предпочтительным вариантом станет договор с компанией ČEZ на строительство нового атомного блока, а не предоставление государственных гарантий. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш на конференции, посвященной будущему атомной энергетики в Чешской Республике.

По его словам, государство таким образом получит больший контроль над строительством блока и возможность действовать, если параметры рынка изменятся. Оно также сможет стать куратором проекта, вместо ČEZ, если возникнет риск более высоких затрат. ČEZ, по мнению Андрея Бабиша, теперь необходимо безотлагательно приступить к начальному этапу подготовки проекта, то есть получению разрешения на размещение объекта и организации тендера.

«Мы отдаем предпочтение проектам реакторов поколения III+», - добавил он. Правительство, по его словам, следит за реализуемыми проектами атомным блоков по всему миру, особенно теми, где наблюдается отставание строительства от графика.