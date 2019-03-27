Правительству представлен на рассмотрение законопроект о праве граждан на цифровой государственный сервис

Большинством голосов депутаты Нижней палаты чешского парламента одобрили передачу на рассмотрение правительству законопроект о праве граждан на цифровой государственный сервис. По мнению председателя партии «пиратов» Ивана Бартоша, закон позволит установить точный график перехода на цифровое государственное управление.

Проект закона закрепляет за гражданами и компаниями право на получение от государства сервиса в электронной форме, а также предусматривает обязательную цифровую трансформацию государственных органов.