Правительству представлен на рассмотрение законопроект о праве граждан на цифровой государственный сервис

Катерина Айзпурвит
27-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Большинством голосов депутаты Нижней палаты чешского парламента одобрили передачу на рассмотрение правительству законопроект о праве граждан на цифровой государственный сервис. По мнению председателя партии «пиратов» Ивана Бартоша, закон позволит установить точный график перехода на цифровое государственное управление.

Проект закона закрепляет за гражданами и компаниями право на получение от государства сервиса в электронной форме, а также предусматривает обязательную цифровую трансформацию государственных органов.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 