Архив передач

Правительство выступило за снижение НДС

Антон Каймаков
25-05-2020
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Дабы стимулировать восстановление чешской экономики после эпидемии коронавируса правительство поддержало план по снижению с 15 на 10% НДС на гостиничные услуги, входные билеты на культурные и спортивные мероприятия. С этой же целью должна на четверть снизиться пошлина, взимаемая за использование транзитных автомагистралей и дорог первой категории с грузового транспорта массой более 3,5 тонн.

 
 
 
 
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