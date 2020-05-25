Правительство выступило за снижение НДС

Дабы стимулировать восстановление чешской экономики после эпидемии коронавируса правительство поддержало план по снижению с 15 на 10% НДС на гостиничные услуги, входные билеты на культурные и спортивные мероприятия. С этой же целью должна на четверть снизиться пошлина, взимаемая за использование транзитных автомагистралей и дорог первой категории с грузового транспорта массой более 3,5 тонн.