Архив передач

Правительство выделит дополнительные средства на профилактику наркомании

Эва Туречкова
23-11-2019
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Правительство намерено использовать 77 миллионов крон из бюджетных резервов на профилактику наркомании и преодоление последствий употребления наркотиков. Часть средств должна быть выделена на предоставление помощи и лечение наркоманов, так как эти меры эффективно защищают и остальную часть населения, например, от распространения инфекционных заболеваний. Специалисты также планируют возобновить информационную кампанию «Безопасные медикаменты». Деньги будут направлены на работу с детьми, подростками и их родителями, а также на «горячую линию» по преодолению табачной зависимости.

 
 
 
 
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