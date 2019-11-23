Правительство выделит дополнительные средства на профилактику наркомании

Правительство намерено использовать 77 миллионов крон из бюджетных резервов на профилактику наркомании и преодоление последствий употребления наркотиков. Часть средств должна быть выделена на предоставление помощи и лечение наркоманов, так как эти меры эффективно защищают и остальную часть населения, например, от распространения инфекционных заболеваний. Специалисты также планируют возобновить информационную кампанию «Безопасные медикаменты». Деньги будут направлены на работу с детьми, подростками и их родителями, а также на «горячую линию» по преодолению табачной зависимости.