Правительство вновь обсудит проект строительства судоходного пути Дунай – Одра – Лаба

Министр транспорта Владимир Кремлик вновь выносит на обсуждение правительства планы по строительству судоходного пути, который объединит три реки –Дунай, Одру и Лабу (Эльба). Проект, предполагаемая стоимость которого составляет 900 миллиардов крон (34,6 миллиарда евро) всеми возможными способами продвигает президент страны Милош Земан. Против канала выступают экологи. Предыдущий министр транспорта обсуждение проекта практически остановил. Ныне акцент в первую очередь сделан на ветви канала Дунай – Одра, что обойдется в 585 миллиардов крон (22,5 миллиарда евро).

Предположительно, кабинет обсудит план еще в течение октября.