Правительство вернется к вопросу о пособиях на детей

Правительство планирует в понедельник 25 марта пересмотреть порядок повышения пособий на детей. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. Данный шаг вызван бурей недовольства, с которым общество восприняло решение правящей коалиции (движения ANO и Социал-демократической партии) о том, что размер пособия будет увеличен лишь для детей, рожденных после 1 января 2020 года.

Премьер Бабиш наметил встречу с представителем родительской организации Мартином Штросом, открывшим в социальной сети Facebook группу «Мы за справедливые пособия», к которой за несколько дней присоединилось более 50 тысяч человек. Министр труда Яна Малачова заявила, что она поддерживает решение премьера и готова составить новый законопроект о повышении пособий.