Правительство утвердило концепцию дигитализации Чехии

Правительство в среду утвердило новую концепцию дигитализации Чехии. Согласно документу, не позднее 2021 года отдельные министерства, в целях упрощения общения с гражданами, объединят свои базы данных. Владельцы паспортов нового образца смогут решать большинство административных вопросов, не выходя из дома. По заявлениям министра внутренних дел Яна Гамачека, государство не будет требовать от граждан информации, уже имеющейся в одном из госреестров.

Государственным уполномоченным по вопросам перехода на «цифру» был еще в феврале назначен Владимир Дзурилла, который месяцем ранее возглавил Национальное агентство по информационно-коммуникационным технологиям. Дигитализация требует также соответствующих изменений в законодательстве.