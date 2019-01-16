Правительство разработает «Стратегию создания и использования искусственного интеллекта»

До конца первого полугодия 2019 года, согласно планам кабинета министров, в Чехии должна быть разработана «Стратегия создания и использования искусственного интеллекта». В процессе создания Стратегии будут принимать участие чешские ученые и представители бизнеса. Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан кабинетом министров и членами «Платформы по созданию искусственного интеллекта».

Также, Чехия в сотрудничестве с Германией намерена добиваться создания общеевропейского центра искусственного интеллекта, штаб-квартира которого могла бы расположиться в Праге.