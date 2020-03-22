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Правительство рассмотрит введение запрета на пересечение границы людьми, выезжающими на работу в соседнюю страну

Катерина Айзпурвит
22-03-2020 oбновлено
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По мнению министра внутренних дел Яна Гамачека, правительству следует пересмотреть разрешение, согласно которому жители приграничных районов, работающие в соседней стране, могут ежедневно пересекать границу. По мнению главы МВД, в период чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса это может снизить эффективность других мер. «Я понимаю, что у людей ипотеки, и они кормят семьи. Однако я считаю, что риск слишком высок», – подчеркнул Гамачек.

Председатель кризисного штаба Роман Примула сообщил, что согласно тестированию 10% трансграничных рабочих заражено коронавирусом. В телеинтервью Примула отметил, что он считает целесообразным полностью запретить пересечение границы. В понедельник, 23 марта, предложение будет передано на рассмотрение правительству.

 
 
 
 
 
 
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