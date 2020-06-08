Правительство рассмотрит продление выдачи дотаций на зарплаты сотрудникам остановленных из-за карантина предприятий

Правительство планирует рассмотреть продление выдачи дотаций предприятиям на зарплаты сотрудникам, лишенным возможности работать из-за мер, введенных для ограничения распространения эпидемии. В настоящее время субсидии предусмотрены до конца мая.

Согласно проекту поправки к программе Antivirus, государство может продлить дотации до конца августа. На тот же срок предусмотрены компенсации фирмам, пострадавшим из-за перебоев с поставками сырья и падения спроса. Предложение внесло Министерство труда и социальных вопросов Чешской Республики.

Программа Antivirus была введена для избежания массовых увольнений в период карантина. Дотации типа «А», выплачиваемые государством, покрывали 80% зарплат-брутто или заработка закрытых предприятий на сумму до 39 000 крон. Дотации типа «В» компенсировали 60% в условиях снижения объемов производства, оказания услуг и перебоев с поставками сырья на сумму до 29 000 крон зарплат-брутто. Ожидается введение поддержки типа «С», которая предполагает снятие социальных налогов за три месяца с предприятий с числом сотрудников менее 50 человек.

Вечером 8 июля правительство продлило действие программы «А» Antivirus, сообщила после заседания кабинета министр труда Яна Малачова.