Правительство продвигает закон, упрощающий положение британцев в Чехии после жесткого «Брексита»

Британцы, проживающие в Чехии, видимо, будут по-прежнему обладать до конца 2020 года теми же правами, как и граждане Евросоюза. Об этом свидетельствует проект закона, предложенный правительством Чешской Республики и одобренный в ускоренном порядке в первом чтении Палатой депутатов ЧР. Новая норма войдет в силу лишь в случае жесткого «Брексита».

В настоящее время законопроект передан на обсуждение сенаторов. Без принятия данной нормы граждане Соединенного Королевства, проживающие и работающие в Чехии, оказались бы в положении, аналогичном ситуации граждан государств, не входящих в ЕС.

В Чехии легально пребывает около 8000 граждан Великобритании, 5000 из них здесь работают.