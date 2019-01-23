Правительство продвигает закон, упрощающий положение британцев в Чехии после жесткого «Брексита»

Лорета Вашкова
23-01-2019
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Британцы, проживающие в Чехии, видимо, будут по-прежнему обладать до конца 2020 года теми же правами, как и граждане Евросоюза. Об этом свидетельствует проект закона, предложенный правительством Чешской Республики и одобренный в ускоренном порядке в первом чтении Палатой депутатов ЧР. Новая норма войдет в силу лишь в случае жесткого «Брексита».

В настоящее время законопроект передан на обсуждение сенаторов. Без принятия данной нормы граждане Соединенного Королевства, проживающие и работающие в Чехии, оказались бы в положении, аналогичном ситуации граждан государств, не входящих в ЕС.

В Чехии легально пребывает около 8000 граждан Великобритании, 5000 из них здесь работают.

 
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