Правительство продлило пограничный контроль на границе Чехии с Германией и Австрией

Правительство республики приняло решение о продлении на 20 дней осуществление пограничного контроля на границе Чехии с Германией и Австрией. Об этом сообщает министр внутренних дел Ян Гамачек.

Таким образом, меры, введенные 14 марта для борьбы с распространением эпидемии коронавируса, будут действовать до 14 мая 2020 г. На границы Чехии с Польшей и Словакией введенные меры не распространяются.