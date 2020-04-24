Правительство продлило пограничный контроль на границе Чехии с Германией и Австрией

Правительство республики приняло решение о продлении на 20 дней осуществление пограничного контроля на границе Чехии с Германией и Австрией. Об этом сообщает министр внутренних дел Ян Гамачек.
Таким образом, меры, введенные 14 марта для борьбы с распространением эпидемии коронавируса, будут действовать до 14 мая 2020 г. На границы Чехии с Польшей и Словакией введенные меры не распространяются.
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