Правительство приняло решение по выплатам для частного бизнеса и ИП

На сегодняшнем заседании правительства ЧР обсуждались вопросы поддержки частным фирмам и ИП. Правительством было принято решение о предоставлении единовременных выплат в размере 25 000 крон (около 915 евро) малому бизнесу и ИП, пострадавшим от распространения коронавируса. Предприниматели обязаны обратиться за поддержкой и выполнить несколько условий (например, частное предпринимательство должно являться главным источником дохода), представив аффидевит.

Однако, есть также и исключения, например, на выплаты могут претендовать также лица, у которых частное предпринимательство не было главным источником дохода, но которые должны были прервать свою деятельность, например, из-за необходимости ухода за детьми. Также пособие смогут получить фермеры, художники или писатели, судебные эксперты, переводчики, ветеренары, врачи, архитекторы и налоговые консультанты. Об этом на пресс-конференции во вторник, 30 апреля, сообщила министр финансов Алена Шиллерова. Министр также отметила, что люди, закрывшие бизнес или прекратившие работу по ИП, возмещения убытков не получат.

Необходимые условия Кандидаты должны будут выполнить несколько условий - например, сложности с бизнесом должны быть вызваны эпидемией коронавируса. Следующее условие заключается в том, что доход компаний должен был снизиться минимум на 10%, бизнес должен был быть основан не позднее 2019 года, а годовой доход должен был не менее 180 000 крон в год (или же 15 000 крон в месяц).

Осуществление данной программы перейдет станет обязанностью (перейдет в ведомство) Финансового управления Чешской Республики. Одна из основных целей состоит в том, чтобы обеспечить финансовую поддержку всем нуждающемся еще в апреле. Дотации будут предоставляться на основании заполненного формуляра, который Финансовое управление опубликует на своем сайте 3 апреля.