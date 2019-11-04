Архив передач

Правительство приняло решение о повышении с января 2020 г. зарплат учителей на 8%

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Правительство приняло постановление о повышении с января 2020 г. зарплат учителей на 8%, о чем сообщил на итоговой пресс-конференции министр образования Роберт Плага. Таким образом, из 11,1 млрд крон, которые будут дополнительно выделены из бюджета, 8 млрд будет направлено на повышение базовых зарплат. Оставшаяся сумма будит использована на премии и доплаты.

Школьные профсоюзы уже ранее заявили о своем несогласии с решением правительства, выдвигая требование о повышении зарплат на 10%. На среду, 6 ноября, назначена однодневная забастовка в знак протеста.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 