Правительство приняло решение о повышении с января 2020 г. зарплат учителей на 8%

Правительство приняло постановление о повышении с января 2020 г. зарплат учителей на 8%, о чем сообщил на итоговой пресс-конференции министр образования Роберт Плага. Таким образом, из 11,1 млрд крон, которые будут дополнительно выделены из бюджета, 8 млрд будет направлено на повышение базовых зарплат. Оставшаяся сумма будит использована на премии и доплаты.

Школьные профсоюзы уже ранее заявили о своем несогласии с решением правительства, выдвигая требование о повышении зарплат на 10%. На среду, 6 ноября, назначена однодневная забастовка в знак протеста.