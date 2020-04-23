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Правительство прервало заседание из-за видеоконференции президентов и премьеров ЕС

Лорета Вашкова
23-04-2020 oбновлено
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Правительство Чехии примерно в 14:30 объявило перерыв в заседании в связи с видеоконференцией президентов и премьеров ЕС, в которой с 15:00 принимает участие также чешский премьер Андрей Бабиш.

Запланированное на четверг заседание Центрального кризисного штаба было отменено. Заседание Камбина будет продолжено в 20:00. Министры решают, кроме прочего, вопрос продления режима чрезвычайного положения в ЧР.

Главы государств Евросоюза, в свою очередь, намерены обсудить возможность оживления экономики Европы, пострадавшей от пандемии Сovid-19.

 
 
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