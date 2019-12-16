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Правительство поддержало отмену положения закона, которым беременные освобождаются от тюремного заключения

Катерина Айзпурвит
16-12-2019
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Правительство поддержало проект поправки на внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Чешской Республики, который в настоящее время предусматривает временное освобождение из тюрьмы беременных женщин.

Толчком к пересмотру закона стало освобождение из-под стражи связи с беременностью Петры Янаковой, которая была приговорена к 30 годам заключения за убийство и отбывала свой срок в пригороде Градце Кралове. В настоящее время осужденная, родившая на свободе ребенка, вновь взята под стражу, поскольку оговорила тюремщика, обвинив его в изнасиловании.

Новая поправка позволит судам не освобождать автоматически из мест заключения беременную женщину, осужденную за особо тяжкое преступление и представляющую общественную опасность. Суд сможет принимать решение отдельно по каждому конкретному случаю.

 
 
 
 
 
 
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