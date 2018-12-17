Правительство отклонило проект частичной легализации марихуаны

Катерина Айзпурвит
17-12-2018
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Правительство отклонило проект партии «пиратов» о частичной легализации марихуаны, согласно которому в Чехии разрешалось бы легально выращивать до пяти растений. Предлагалось также легализовать хранение дома до 1,25 кг сушеной конопли, ношение при себе 30 г этого наркотика и бесплатную его передачу другим совершеннолетним лицам.

Кабинет наложил на проект отрицательную резолюцию, указав, что он противоречит международным договорам об обороте наркотиков и политике Чехии по противодействию распространения наркотических веществ, а также представляет угрозу здоровью граждан.

 
 
 
 
 
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