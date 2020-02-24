Правительство отказалось узаконить 15 марта как День памяти жертв оккупации чешских земель нацистской Германией

Правительство Чешской Республики отказалось на заседании, проходившем 24 февраля, поддержать предложение oппозиционной партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) узаконить 15 марта как День памяти жертв оккупации чешских земель нацисткой Германией. Об этом информировало пресс-отделение Кабмина. Предложение предстоит рассмотреть Нижней палате парламента.

О периоде с начала оккупации чешского пограничья до победы над нацистской Германией, как указывается в материалах правительства, на сегодняшний день напоминают пять памятных дней и государственный праздник – День победы. Дальнейшее расширение списка памятных дат, напоминающих о том же самом историческом периоде, скорее ослабило бы их символическое значение. Такова предварительная позиция правительства, которая могла бы быть озвучена в качестве аргументации для отклонения выдвинутого предложения.

15 марта 1939 года Чехия, ранее лишившаяся пограничья на основе Мюнхенского соглашения, была оккупирована нацистскими войсками. «Чешское государство в тот день лишилось остатков какого-либо государственного суверенитета, причем за этим последовала прямая немецкая военная оккупация и шестилетний период целенаправленного нацистского террора», – указали депутаты от SPD, возглавляемой Томио Окамурой.

SPD также хочет переименовать День героев Второго сопротивления (Den hrdinů druhého odboje), отмечаемый в стране 18 июня, в День героев сопротивления против оккупации чешских земель нацистской Германией. Данное предложение «Свобода и прямая демократия» аргументирует необходимостью «воспрепятствовать переписыванию истории».

Однако по мнению чешских законодателей, существующее обозначение «более удачно отражает более широкие усилия по обновлению Чехословацкой Республики как независимого, суверенного и демократического государства».