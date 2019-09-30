Правительство одобрило увеличение пенсий на 900 крон

Начиная с января будущего года, чешские пенсионеры получат прибавку в среднем на 900 крон (33 евро). Соответствующее постановление в понедельник одобрило правительство. Среднестатистический размер пенсии по старости (по состоянию на июнь) составляет 13 426 крон (537 евро), заявил в ходе пресс-конференции министр образования Роберт Плага.

Согласно статистическим данным, в Чехии в настоящее время насчитывается 2,9 миллиона пенсионеров. Таким образом, в следующем году из бюджетных средств будет выделено на выплату пенсий почти 510 миллиардов крон (20,4 млрд евро), то есть на 37 миллиардов больше, чем в текущем году.