Правительство одобрило рост МРОТ на 9%

Эва Туречкова
20-11-2018
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Правительство Андрея Бабиша одобрило рост минимальной зарплаты на девять процентов, то есть на 1150 крон. Начиная с 2019 года, МРОТ составит 13 350 крон (534 евро). Минимальный оклад получают около 150 тысяч чехов.

Как министр труда Яна Малачова, так и представители профсоюзных организаций назвали итоговое решение «удачным компромиссом», хотя профсоюзы изначально требовали увеличения МРОТ на 1500 крон.

С другой стороны, постановление Кабинета министров подвергли критике работодатели и глава финансового ведомства Алена Шиллерова, которая воздержалась от голосования.

 
 
 
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