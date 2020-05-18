Правительство одобрило программу помощи бизнесу Covid III

Правительство одобрило программу предоставления гарантий по кредитам физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, а также фирмам, пострадавшим в результате мер по борьбе с коронавирусом.

Кабинет выделил на гарантии 150 млрд крон. Таким образом, Чешско-Моравский банк гарантий и развития может заручиться за кредиты на сумму 500 млрд крон. Поддержка предназначена для 150 тысяч предпринимателей.

Размер гарантий (80 или 90 процентов от суммы кредита) будет зависеть от количества работников в фирме. Максимальный размер займа составит 50 миллионов крон. Кредиты будут предоставляться в сотрудничестве с коммерческими банками.

Правительство также приняло решение выплатить предпринимателям, которым пришлось временно прекратить или существенно ограничить свой бизнес, 50 процентов от суммы коммерческой аренды помещений при условии, если арендодатель согласен уменьшить плату на треть, а съемщик готов заплатить оставшиеся 20 процентов от суммы аренды. Финансовая помощь будет предоставляться за апрель, май и июнь.