Правительство одобрило проект закона, позволяющего платить налоги онлайн

Правительство Чехии одобрило проект закона, на основе которого можно будет ввести онлайн-режим уплаты налогов и общения с финансовым ведомством, сообщает Минфин.

Соответствующий закон вступит в силу предположительно в середине будущего года, а пробная версия портала MOJE daně («Мои налоги») должна начать работать в декабре 2020 г.

«Я не предполагаю, что жители Чехии сразу бросятся с удовольствием платить налоги, но надеюсь, что свои обязанности они смогут выполнить в более комфортных условиях», - заявила глава финансового ведомства Алена Шиллерова.