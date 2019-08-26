Правительство одобрило проект закона, позволяющего платить налоги онлайн

Правительство Чехии одобрило проект закона, на основе которого можно будет ввести онлайн-режим уплаты налогов и общения с финансовым ведомством, сообщает Минфин.
Соответствующий закон вступит в силу предположительно в середине будущего года, а пробная версия портала MOJE daně («Мои налоги») должна начать работать в декабре 2020 г.
«Я не предполагаю, что жители Чехии сразу бросятся с удовольствием платить налоги, но надеюсь, что свои обязанности они смогут выполнить в более комфортных условиях», - заявила глава финансового ведомства Алена Шиллерова.
В Праге устали отмывать маршала Конева
Разгон несанкционированных акций протеста. Чехословакия 1969
Мэр Праги вновь отказался вернуть мемориальную доску маршалу Коневу на здание ратуши
В Чехии достали из-под сукна дело афганца, не пережившего «тактический допрос»
Петиция за переименование площади у российского посольства в честь Бориса Немцова