Правительство одобрило проект бюджета на 2020 г. с дефицитом 40 млрд крон

После трехчасового заседания Кабмин единогласно одобрил проект бюджета на 2020 г. с дефицитом 40 млрд крон. На заседании присутствовал президент Чехии Милош Земан. Последним свои поправки представил новый министр культуры Любоми Заоралек.

Председатель правительства Андрей Бабиш по итогам заседания выразил удовлетворение принятым бюджетом. Министр финансов Алена Шиллерова подтвердила, что дважды консультировалась по данному вопросу с президентом республики, и поэтому рада, что глава государства поддержал бюджет.