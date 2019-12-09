Правительство одобрило новеллу, которая устрожает правила предоставления гражданства Чехии

Новелла закона, одобренная правительством Чехиив понедельник, 9 декабря, предполагает, помимо прочего, устрожение правил получения чешского гражданства. Об этом информировало пресс-отделение правительства ЧР. В соответствии с новыми правилами, просителей гражданства обяжут доказать, что они не совершали некоторых проступков, как и наличие у них финансовых средств для обеспечения потребностей в Чешской Республике, а также документов, подтверждающих продолжительность обучения на чешском языке, если проситель обучался в Чехии.

В последнем случае проситель может быть освобожден от необходимости сдавать экзамен по чешскому языку и проходить тест на знание чешской истории, географии, истории и общественно-политического устройства.

От просителей, проживающих в Чехии в течение десяти лет, будут требовать доказательств о фактическом времени их пребывания в стране. Законопроект передан на рассмотрение нижней палаты парламента.