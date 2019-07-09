Правительство одобрило гуманитарную помощь странам Африки и Иордании

Эва Туречкова
09-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская Республика направит в государства Северной Африки и Иорданию гуманитарную помощь в размере 73 миллионов крон (2,9 млн евро). Соответствующее предложение в понедельник одобрило правительство.

Средства, выделенные МВД Чехии в рамках проектов «Помощь на месте» и Мedevac, предназначены для предупреждения нелегальной миграции, обеспечения необходимой помощи сиротам в Мали, а также на лечение офтальмологических заболеваний в Буркина-Фасо.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 