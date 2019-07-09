Правительство одобрило гуманитарную помощь странам Африки и Иордании

Чешская Республика направит в государства Северной Африки и Иорданию гуманитарную помощь в размере 73 миллионов крон (2,9 млн евро). Соответствующее предложение в понедельник одобрило правительство.

Средства, выделенные МВД Чехии в рамках проектов «Помощь на месте» и Мedevac, предназначены для предупреждения нелегальной миграции, обеспечения необходимой помощи сиротам в Мали, а также на лечение офтальмологических заболеваний в Буркина-Фасо.