Правительство обсудит возможность дальнейшего увеличения пенсионного возраста

Уже в понедельник правительство Чешской Республики вновь будет обсуждать вопрос продолжения увеличения пенсионного возраста. В настоящее время процесс уже идет. Актуально мужчины в Чехии уходят на пенсию в возрасте 63,5 лет, а женщины в зависимости от количества рожденных детей. Однако каждый год пенсионный возраст увеличивается – у мужчин на 2 месяца, а у женщин на 4 месяца. В 30-х годах, как запланировано, мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 лет.

Правительство интересует вопрос – будет ли необходимо и далее продолжать увеличивать пенсионный возраст? Дабы пенсионная система не оказалась в дефиците из-за старения населения и увеличения продолжительности жизни, рассматривается возможность узаконивание роста пенсионного возраста через каждые 10 лет на один год.