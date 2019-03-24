Правительство обсудит вопрос об увеличении платы за регистрацию удобрений

Министерство сельского хозяйства хочет повысить плату за прием заявок на регистрацию удобрений, почвенного кондиционера, подготовки вспомогательных растений или субстрата до 10 000 крон (около 388 евро), сейчас эта сумма составляет 3000 крон (12 евро). Кроме того, существенно подорожает подача заявки на продление срока действия регистрации удобрений, в целых четыре раза - с 500 до 2000 крон.

Поправка направлена в первую очередь на то, чтобы включить в чешскую систему правила европейского законодательства, касающиеся регулирования въезда, интродукции или распространения вредных растений.